League of Legends: Ausraster nach Niederlage - Chinese rammt Kopf in den Monitor

23.03.2017 um 13:50 Uhr Einen chinesischer Spieler frustrierte eine Niederlage in League of Legends so sehr, dass er seinen Kopf mit voller Wucht in einen Computermonitor rammte und sich dabei verletzte. Mitarbeiter des Internetcafés, in dem er spielte, eilten ihm umgehend zu Hilfe und befreiten ihn aus seiner misslichen Situation.