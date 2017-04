Creative Sound BlasterX Katana - Technophile Soundbar für den PC mit schneidiger Optik

Das schicke und edel verarbeitete Sound BlasterX Katana ist ein 2.1-System, aber es ist auch eine Soundbar. Creative betitelt das Katana als "das weltweit erste ­echte Under-Monitor-Audiosystem". Das 60 cm breite, aber nur 6 cm tiefe und knapp 8 cm hohe Katana erinnert optisch tatsächlich ein wenig an die Klinge eines Schwertes, nicht zuletzt aufgrund der schnittig wirkenden Oberfläche aus gebürstetem Aluminium. Creatives Soundbar arbeitet mit psychoakustischen Kniffen, um aus den beiden nach oben strahlenden 2,5-Zoll-Mitteltieftönern (2 × 15 W RMS) sowie den an der Front angebrachten, seitlich abstrahlenden, invertierten 1,9-Zoll- Hochtönern (2 × 7,5 W RMS) und dem kräftigen 5,25-Zoll-Langhub-Tieftöner im Subwoofer (30 Watt RMS) ein homogenes Klangbild zu erzeugen. Dies gilt im Übrigen nicht nur nur für die reine Stereo-Wiedergabe, denn das Sound BlasterX Katana verfügt auch über eine 7.1-Surround-Simulation via Creatives hauseigener Virtualisierung SBX.



Sound BlasterX Katana - Viele Features und nützliche Optionen

Für den Surround-Sound sowie weitere umfangreich nutzbare DSP-Programme und Mikrofonverbesserungen kommt Creatives bekannter Vierkern-Audioprozessor SB-Axx1 zum Einsatz - der gleiche, der auch für die Klangmodulation bei den High-End-Soundkarten von Creative zuständig ist. Über diesen liefern gleich drei Verstärker den Sound mit maximal 24 Bit/96 KHz an die fünf Lautsprecher; jeweils einer für die beiden Mittel- und Hochtöner sowie den Subwoofer. Obendrauf gibt es die Aurora-Beleuchtung, deren 49 an der Unterseite der Soundbar angebrachten, programmierbaren RGB-LEDs für Stimmung beim Spielen und Musikhören sorgt. Bei den an der Rückseite des Geräts untergebrachten Anschlüssen gibt sich das Katana großzügig. Neben der regulären (Micro-)USB-Verbindung für den PC gibt es einen weiteren USB-Anschluss für ein Flash-Drive, dazu einen optischen Toslink- sowie analogen Klinken-Eingang. Des Weiteren kann über die Creative-Soundbar mittels Mikrofon- und Kopfhörerbuchse ein Headset betrieben werden. Darüber hinaus verfügt das Katana über eine Bluetooth-4.2-Anbindung, welche die kabellose Audio-Wiedergabe erlaubt. Auch bereits encodierte Dolby-Medien können wiedergegeben werden, beispielsweise Blu-ray-Disks oder der Audio-Stream einer Konsole.

Die wichtigsten Funktionen wie Lautstärke, Audioquelle können direkt am Gerät mittels fünf Knöpfen bedient werden, eine kleine Infra­rot-Fernbedienung mit einigen zusätzlichen Elementen gibt es obendrauf. Für alle weiteren - und es sind viele - Einstellungsmöglichkeiten kommt die Creative-Software Sound Blaster Connect zum Einsatz. Hier können Profile für den DSP gewählt werden, eins der vier vorinstallierten Profile ersetzt und auf die SBX-Taste gelegt oder eigene erstellt werden. Dazu steht ein funktionaler Equalizer zur Verfügung, außerdem gibt es die teils von Creative-Soundkarten bekannten Features Crystalizer, Smart Volume und Dialog+. Der virtuelle Surround wird mit einem zusätzlichen "Immersions"-Regler gesteuert. Eine Bass- sowie Höhenregelung sowie eine Rauschunterdrückung für das angeschlossene Mikrofon gibt es obendrauf. Diese Klangoptionen haben einen deutlichen Einfluss auf den Sound und helfen dabei, die Abstimmung zu personalisieren oder für verschiedene Einsatzmöglichkeiten zu definieren. All diese Abstimmungs-Features inklusive des virtuellen Surround-Sounds funktionieren auch bei der Ausgabe über ein Headset. Prinzipiell ersetzt das Katana also außerdem eine Soundkarte mit relativ vielen klangrelevanten Einstellungsmöglichkeiten. Des Weiteren steht ein recht umfangreiches Menü für die Aurora-RGB-Beleuchtung zur Verfügung, die sich auf Wunsch auch deaktivieren lässt.

Sound BlasterX Katana - Viele Features und nützliche Optionen

Klanglich ist das Katana durchaus sehr gefällig. Trotz kompakter Ausmaße der Soundbar von nur 6 × 60 × 7,9 cm, die annähernd perfekt unter einem handelsüblichen PC-Display, aber natürlich auch unter jedem TV-Screen Platz finden, liefert das Creative-System ein volles und kräftiges Klangbild. Der Subwoofer steigt erst relativ weit unten im Frequenzband bei 150 Hz und tiefer unterstützend ein, muss also nicht auch noch einen weiten Teil der unteren Mitten übernehmen. Der Tieftöner gibt sich bei neutralem Pegel angenehm zurückhaltend, ist jedoch alles andere als schwach auf der Brust. Tatsächlich kann das Katana ziemlich laut aufspielen, erst bei sehr hohen Lautstärken und aufgedrehtem Basspegel geht dem 75-Watt-System merklich die Puste aus. Dabei ist der Klang nicht direkt mit Stereo-Boxen zu vergleichen, dazu wirkt der Sound ein wenig zu scharf und synthetisch. Dank der vielen Abstimmungsmöglichkeiten ist aber außer für ausgewiesene Hi-Fi-Puristen für praktisch jeden Geschmack ein passendes Profil vorhanden, Individualisten legen selbst Hand an. Selbst der virtuelle Surround-Sound konnte uns während des Tests mit einer recht erstaunlichen Räumlichkeit überzeugen, auch Klänge von hinten ließen sich relativ gut ausmachen.

Sound BlasterX Katana - Fazit

Die Vielzahl an Audio-Tricks, die Creative mit dem Katana umsetzt (siehe Explosions-Zeichnung), tragen offenbar Früchte. Wenn ihr keine allzu sklavische Klangtreue erwartet und stattdessen auf die vielen Features, die kompakten Ausmaße und das schicke und durchaus edle Äußere der Soundbar Wert legt, ist der Preis von rund 300 Euro fair - eine ähnlich funktionsschwere und klangstarke Soundbar samt DSP-Programmen etwa für den Fernseher ist zu dem Preis kaum zu bekommen - und ist für den PC praktisch einzigartig. Für das umfangreiche Feature-Programm und das ausgeklügelte Design bekommt das Katana von uns einen Technik-Award.