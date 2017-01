Ladykiller in a Bind: Patch entfernt umstrittene Sex-Szene

Wie wir während einer Hands-on-Session zum Release von Ladykiller in a Bind feststellten, ist das vermeintliche Skandalspiel letztendlich dann doch nicht ganz so skandalös wie im Vorfeld behauptet. Unterhalb könnt ihr euch das Video mit unseren Eindrücken nochmals ansehen. Eine Szene in Ladykiller in a Bind war einigen Spielern aber offenbar doch deutlich zu viel. Darin wurde die lesbische Protagonisten mit Gewalt gezwungen, den (männlichen) Antagonisten oral zu befriedigen.

Aufgrund von Protesten hat Entwickler Love Conquers All Games die entsprechende Sequenz nun komplett neu geschrieben. Zum skizzierten Oralverkehr kommt es nun nicht mehr. Damit die Änderungen wirksam werden, muss Patch 1.1.3 für Ladykiller in a Bind heruntergeladen und installiert werden. Wer weiterhin die unzensierte Originalfassung erleben will, sollte genau das natürlich tunlichst unterlassen. Insgesamt scheint Ladykiller in a Bind gut bei den Steam-Usern anzukommen. Über 90 Prozent der allerdings lediglich etwa 40 Reviews fallen positiv aus.

Quelle: Love Conquers All Games