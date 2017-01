LG zeigt ultradünnen OLED-TV mit Dolby Atmos auf der CES 2017

LG reist mit neuen OLED-TV-Modellen zur CES 2017 nach Las Vegas. Auf der Elektronikmesse stellt das Unternehmen beispielsweise die W-Reihe vor, die vor allem wegen ihrer dünnen Gehäuse beeindruckt. Die 65-Zoll-Version (auch in 77 Zoll erhältlich) soll gerade einmal 2,57 Millimeter dünn sein. "LG hat alles Überflüssige entfernt, bis nur noch die Schönheit des Bildschirms selbst übrig geblieben ist. Das glänzende, rasiermesserdünne Profil des Gerätes erzeugt den Eindruck, als schwebe der Fernseher. Das Fernseherlebnis wird dadurch noch mitreißender", kommentiert der Hersteller. Der OLED-TV kann mithilfe magnetischer Klammern direkt an der Wand montiert werden, komplett ohne Lücke zwischen TV und Wand.

LG bringt den Hauptteil der Technik in einer separaten Soundbar unter, die mit einem Flachbandkabel an das TV-Gerät verbunden wird. Für einen raumfüllenden Klang sollen die integrierten Lautsprecher sorgen, die die proprietäre Surround-Sound-Technik Dolby Atmos unterstützen. Für die W-Serie verspricht LG außerdem eine weiterentwickelte Version seiner Pixel-Dimming-Kontrolltechnologie. Sie soll perfekte Schwarzwerte ohne Lichtleckage liefern und so für ein "unendliches Kontrastverhältnis" mit einer Milliarde möglicher Farben sorgen.

Alle 2017-Modelle mit Dolby Atmos und Dolby Vision

Alle 2017er Modelle setzen neben Dolby Atmos zudem die ULTRA-Luminence-Technologie ein, die eine größere Helligkeit erzielen soll. Die 2017er OLED TV-Produktreihe besteht aus den Modellen 77/65W7, 77/65G7, 65/55E7, 65/55C7 und 65/55B7. Ebenfalls in den neuen Modellen mit an Bord: Dolby Vision. Die Imaging-Technologie sorgt für eine größere Helligkeit, bessere Kontraste und einer umfangreicheren Farbpalette. Als Betriebssystem kommt webOS 3.5 zum Einsatz. Zu Preisen und Erscheinungsterminen äußerte sich LG nicht. Weitere Infos zu den neuen OLED-TV-Modellen findet ihr auf der Webseite von LG.