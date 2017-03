LEGO Dimensions: ​Wird die Reihe still und heimlich eingestellt?

Nach Disney Infinity und Skylanders hat das Entwicklerstudio TT Games zusammen mit Publisher Warner Bros. im Jahr 2015 eine weitere "Toys to Life"-Serie mit dem Namen LEGO Dimensions veröffentlicht. Mit hohen Erwartungen wurde ein dreijähriger Plan präsentiert, der Erweiterungen mit Marken wie "Ghostbusters", "Batman", "Zurück in die Zukunft" oder auch "Die Simpsons" enthielte. Nach nur zwei Jahren scheint das Lego-Spiel nun jedoch still und heimlich eingestellt zu werden. Diese Informationen stammen von der Internetseite BricksToLife.

In der Vergangenheit hatte der Titel bei Warner Bros. stets höchste Priorität im Rahmen von verschiedenen Investoren-Meetings. Mit dem Beginn des Jahres 2017 wurde LEGO Dimensions nur noch als Fußnote am Ende einer Präsentation genannt. Zudem wurden Termine für Figuren im Handel verschoben sowie Inhalte aus dem Spiel entfernt, die mit kommenden Erweiterungen freigeschaltet worden wären. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Entwicklerteam von TT Games mit der Produktion der "Jahr 3"-Inhalte beschäftigt sein. Allerdings wird wohl nicht mehr aktiv am Spiel gearbeitet. Ehemalige Entwickler wurden bereits zu anderen Projekten innerhalb des Studios versetzt.

Die zukünftig geplanten Erweiterungen mit unterschiedlichen Franchises erscheinen ebenfalls nicht mehr. TT Games wird nun die letzten Inhalte für LEGO Dimensions in die Länge ziehen, um eine offizielle Einstellung vorerst zu vermeiden. Die für das zweite Jahr geplanten Spielerweiterungen werden trotzdem in den kommenden Monaten im Handel veröffentlicht. Publisher Warner Bros. hat sich auf Anfrage von BricksToLife nicht zum aktuellen Thema geäußert. Weitere Meldungen zu LEGO Dimensions findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: BricksToLife