Bei einem Spiel, das vor rund vier Jahren für die WiiU erschienen ist und jetzt auf PC veröffentlicht wurde, sollte man eigentlich meinen, dass es rund läuft. Doch dem ist bei LEGO City: Undercover nicht so.

Am 4. April über Steam veröffentlicht, berichten Käufer von vielen Bugs und Abstürzen. So ist die Auflösung auf 1280×1024 festgelegt. Eine Änderung ist zwar theoretisch im Menü möglich, doch der Übernehmen-Button funktioniert nicht. Zwar könnt ihr Einstellungen von innerhalb des Spiels vornehmen, das sollten Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte aber vermeiden. Denn dies führt zu einem schwarzen Bildschirm.

Auch solltet ihr nicht mit Alt+Tab versuchen, aus dem Spiel zurück zur Windows-Oberfläche zu gelangen, denn dies führt ebenfalls zu einem schwarzen Bildschirm. Zudem kommt es immer wieder zu Spielabstürzen und das langwierige Intro lässt sich nicht abbrechen, was dazu führt, dass die Bewertungen des Spiels auf Steam derzeit nicht besonders rosig ausfallen. Das Entwicklerteam hat sich auch nicht selbst zu den Problemen geäußert, sondern ließ nur über eine dritte Person ausrichten, dass daran gearbeitet wird.

Schon früher zeigten PC-Ports von TT Games ähnliche Probleme auf - niedrige Auflösungen, kein Fenstermodus, Abstürze bei Alt+Tab und keine Unterstützung für Maussteuerung. Publisher Warner Bros. scheint generell ein Problem mit PC-Portierungen zu haben, wie auch schon Batman: Arkham Knight zeigte.

Für das Problem mit der geringen Auflösung in LEGO City: Undercover gibt es inzwischen Abhilfe. Im Ordner C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Warner Bros. Interactive Entertainment\LEGO City Undercover findet ihr die Datei "pcconfig.txt", in welcher ihr per Texteditor die Auflösung händisch ändern könnt.

