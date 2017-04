Wer einen Narren an GTA 5 gefressen hat, sollte auf jeden Fall in Lego City: Undercover reinschauen. Da freut es natürlich sehr, dass das Game jetzt auch für PC, Xbox, Nintendo Switch und PS4 erhältlich ist. Die Map, die rasanten Autofahrten, die Anrufe über den Kommunikator - das alles erinnert uns stark an Grand Theft Auto, aber diesmal gehört der Held zur guten Seite. Meistens jedenfalls.



Spielt zwischendurch doch einfach eine Runde Basketball! Quelle: PC Games Die Steuerung des Helden Chase McCain geht mit dem PS4-Controller leicht von der Hand und das Spiel läuft auf der PlayStation - offensichtlich im Gegensatz zur PC-Version - ruckel- und bugfrei. Die Open-World lädt zum Erkunden ein und wie ihr es schon von anderen Lego-Adaptionen kennt, gibt es viel zu entdecken! Die Story-Kampagne lässt sich im Einzelspielermodus absolvieren, aber erst im Koop mit einem Freund an der gleichen Konsole entfaltet sich das volle Potenzial des Spiels.

Während der Hauptmissionen könnt ihr auch gerne einmal inne halten und euch die vielen kleinen Mini-Spiele (und wir meinen wirklich MINI) zu Gemüte führen: Von Gewichte stemmen, über Basketbälle werfen bis zum Bullen reiten, ihr könnt auf jeden Fall viel entdecken auf der Jagd nach Bösewicht Rex Fury.

Lego City: Undercover - Original-Test zur Wii-U-Version

Seit Frühjahr 2013 ist Lego City: Undercover schon für die Wii U erhältlich. In unserem Test hat Lego City damals eine satte 82%-Wertung erreicht. Ihr könnt unter dem Link das Review von 2013 nachlesen. Unser Test der Neuveröffentlchung folgt in Kürze.