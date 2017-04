The Rock: Schauspieler jagt seine Tochter im Pikachu-Kostüm durchs Haus

Kinder müssen bespaßt werden und Eltern tun dies in der Regel sehr gerne - denn einerseits will man, dass die Kleinen glücklich sind und andererseits kann man endlich mal selbst wieder ein Stück weit Kind und damit auch albern sein.

Der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson verkleidete sich an Ostern für seine kleine Tochter als Pokémon Pikachu und jagte das freudig glucksende Mädchen in diesem Kostüm durch das Haus. Dass dies selbst für einen so starken Mann wie "The Rock" anstrengend sein kann, sieht man ihm im Video an, welches er über Instagram gepostet hat.

Denn Johnsons Tochter Jasmine hat eine sehr große Ausdauer und kann stundenlang durch die Zimmer flitzen. The Rock im offenbar nicht besonders luftigen Pikachu-Kostüm kommt da sehr schnell ins Schwitzen. Doch der Papa hat trotzdem jede Menge Spaß dabei, wie er über Instagram schreibt. Er liebt jede Minute dieses Spiels, denn das sei es nun mal, was Väter tun.

