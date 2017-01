Perifit: Mobile Game wird mit der Vagina gesteuert

Tja, liebe männliche Gamer, mit dem angekündigten Mobile Game Perifit werdet ihr wohl nicht so viel anfangen können, denn es ist ein Spiel, das sich an Frauen richtet.

Das Flappy-Bird-ähnliche Spiel lässt euch einen Schmetterling steuern, der verschiedenen Hindernissen ausweichen und Punkte einsammeln muss. Allerdings steuert man den Schmetterling nicht per Touchscreen, sondern mit einem ganz speziellen Controller. Dieser wird ihn die Vagina eingeführt und durch Kontraktionen kann die Frau dann den Schmetterling schweben oder wieder sinken lassen. Durch gezielt eingesetzten Druck weicht man so geschickt den Hindernissen aus und sammelt so viele Punkte wie möglich.

Die Sache hört sich etwas nach einem Sexspielzeug an, doch der Hintergrund ist ein anderer. Perifit soll Frauen dabei helfen, die Beckenmuskulatur zu stärken. Gerade bei Blasenproblemen kann dies dazu führen, nicht ständig auf die Toilette rennen zu müssen. Ein gestärkter Beckenboden ist auch für eine Schwangerschaft gut. Ein wenig mit Sex hat die Sache aber auch zu tun, denn ein gestärkter Becken und ein guter Umgang mit der Muskulatur sollen bei der Frau dazu führen, mehr Spaß am Sex zu haben

Perifit soll über eine Crowdfunding-Kampagne über Indiegogo finanziert werden. Der Entwickler wollte 10.000 Dollar haben, um das Spiel mit Controller entwickeln zu können. Inzwischen konnten fast 78.000 Dollar eingenommen werden. Das Konzept kommt also ziemlich gut an. Die Kampagne läuft noch elf Tage. Genug Zeit also, um sich zu beteiligen und sich den Controller plus App für rund 100 Dollar zu sichern. Ausgeliefert werden soll Perifit ab April dieses Jahres.

