Südkorea: Militär bewirbt neue Kampfjets mit Videos aus Spielen

Fans der Spiele Battlefield 3 und Ace Combat: Assault Horizon staunten nicht schlecht, als sie das Werbevideo zu neuen südkoreanischen Kampfjets sahen, denn die Flugzeuge wurden mit Material beworben, das aus den beiden Spielen stammte.

Die Korean Times erklärt, dass die etwa zehn Sekunden im zehnminütigen Werbevideo ohne die Erlaubnis der Spiele-Entwickler genutzt wurden. Außerdem haben sie überhaupt nichts mit der Leistung der Flugzeuge zu tun. Dem Südkoreanischen Militär ist dies natürlich peinlich und ein Sprecher erklärte, dass die Schuld bei der Produktionsfirma des Videos liegen würde. Doch diese Firma gab an, dass sowohl die Agency for Defense Development als auch Korea Aerospace Industries darüber bestimmten, was im Video zu sehen ist. Diese wiederum erklärten, dass sie nur das Skript lieferten und nicht das Material.

Das Werbevideo kostet die Steuerzahler rund 40.000 US-Dollar. Obwohl das Video offline genommen werden soll, könnte die Angelegenheit noch vor Gericht wandern. Dann will die Agency for Defense Development auch die volle Verantwotung übernehmen.

Die entsprechenden Szenen sind im Video bei Minute 6:53 und 7:03 zu sehen.

Quelle: DerStandard.at