Kurios: John Carmack googelte, wie man eine Festplatte löschen kann

Oculus VR muss 500 Millionen US-Dollar an Zenimax Online bezahlen, weil ein Geheimhaltungsvertrag nicht eingehalten und Urheberrechte verletzt wurden. Zenimax Online zeigt sich hiermit natürlich zufrieden und veröffentlichte ein entsprechendes Statement, in welchem man sich froh über den Ausgang des Prozesses zeigt.

Soweit nichts Ungewöhnliches, wäre in diesem Statement nicht etwas versteckt, was doch für Stirnrunzeln sorgt. John Carmack, der zuvor bei Zenimax Online gearbeitet hatte und aufgrund seines großen Interesses an Virtual Reality zu Oculus VR wechselte, soll Daten auf seiner Festplatte vernichtet haben, als er von dem Rechtsstreit erfuhr. Denn Carmack soll eine Reihe von internen Dokumenten zum Thema Virtual Reality bei seinem Wechsel mitgenommen haben.

Doch offenbar hatte der Entwickler hinter der id-Engine Probleme damit, die Daten vollständig zu löschen. Um herauszufinden, wie er dies am besten anstellen kann, googelte er nach Informationen. Mit den so gefundenen Details löschte er nicht nur seine Festplatte, sondern zudem die Daten mehrerer anderer Computer und USB-Sticks. Dies wurde von einem Experten bestätigt, den das Gericht bestellte. Ein simples "format c:" hätte Carmack sicher noch alleine hinbekommen, doch er war auf der Suche nach etwas Gründlicherem, was er über Google offenbar auch fand.

