Kurios: Getränkeautomaten legten Internet einer Universität lahm

An einer Universität, deren Name nicht genannt werden soll, spielte das Internet verrückt. Nachforschungen brachten zum Vorschein, dass dieses Problem von den Automaten auf dem Campus ausging, darunter Getränke- und Snackautomaten.

Diese sowie andere an das Netzwerk angeschlossene Geräte des Internets der Dinge waren mit Malware infiziert, durch welche alle 15 Minuten Hunderte von DNS-Anfragen und Suchen nach "Meeresfrüchten" gestellt wurden. Dies legte das Internet der Universität faktisch lahm. Das Botnetz verbreitete sich von Gerät zu Gerät und veränderte dabei die Passwörter der Maschinen. Insgesamt waren rund 5.000 Systeme von diesem Problem betroffen.

Die Techniker hatten zunächst keine Idee, wie sie die Situation wieder in den Griff bekommen sollten und kurzzeitig wurde darüber nachgedacht, alle infizierten Geräte zu ersetzen. Schließlich kontaktierte die Universitätsleitung das Verizon RISK Team, welches herausfand, dass das Kontrollpasswort der Malware auch als Ersatz für die Passwörter der infizierten Geräte genutzt wurde. Es war möglich, eines der Passwörter abzufangen und zu analysieren, was dazu führte, dass die Getränke- und Snackautomaten wieder freigegeben wurden. Anschließend stand nur noch an, die Schadsoftware zu löschen. Dies sei eine Sache von wenigen Minuten gewesen.

Die Situation zeigt, wie das Internet der Dinge nicht nur ein Segen, sondern auch gleichzeitig ein Fluch sein kann.

Quelle: engadget