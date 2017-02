Kurios: Klicks auf interaktiven Busen verzögern Ankündigung eines Spiels

Ein Experiment der besonderen Art startete der japanische Publisher D3P. Dieser möchte ein neues Spiel ankündigen und dabei die Fans bestimmen lassen, wann die Präsentation erfolgen soll.

Auf einer Website ist ein Teaserbild zu sehen, das den ausladenden Busen einer Anime-Dame inklusive eines Timers zeigt. Dieser startete bei 16 Tagen. Die Ankündigung des mysteriösen Spiels sollte also in 16 Tagen erfolgen. Der Clou an der Geschichte: Wer auf die interaktiven Brüste der Cartoon-Dame klickt sorgt dafür, dass sich die Präsentation des Spiels um eine Sekunde pro Klick verzögert. Auf der Website ist außerdem zu lesen, dass niemand die Brüste anklicken soll. Der Publisher wollte sehen, wie die Spieler darauf reagieren. Was ist ihnen wichtiger: Die virtuellen Brüste anzuklicken oder schnell zu erfahren, um welches Spiel es sich handelt?

Vielleicht war es abzusehen, dennoch ist es kurios. Denn die Besucher der Website haben mit ihren Klicks auf die Busen nun dazu beigetragen, dass die Enthüllung des neuen Spiels um mehr als ein Jahr verzögert wurde. Zwischenzeitlich war die Website sogar nicht mehr erreichbar. Eventuell klickten zu viele Besucher auf die Oberweite der Anime-Dame. Der Countdown steht momentan bei über 420 Tagen. Darunter ist zu sehen, wie oft auf die Oberweite geklickt wurde. Die Frage, die sich jetzt stellt ist, ob der Reiz der Klicks so groß war, ob die Spieler einfach sehen wollen, wie weit der Publisher geht oder, ob am Spiel an sich kaum Interesse besteht...

