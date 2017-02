Wer auf der Suche nach Ideen ist, wie er die Zeit totschlagen kann, findet eine mögliche Inspiration beim Youtuber Tocen. Denn er hat in den vergangenen Wochen ein schräges Experiment unternommen. Sein Ziel: 1.000.000 Mausklicks in schnellstmöglicher Zeit. An diesem Versuch ließ er seine Zuschauer teilhaben. Wer das Video überfliegt, bekommt eine ziemlich gute Vorstellung davon, dass die Umsetzung auf Dauer nicht nur sterbenslangweilig ist und damit auch an den Nerven zerrt.

Das ständige Klicken ist zudem extrem ermüdend. Tocen muss zwischendurch immer wieder kürze Pausen einlegen, damit seine Finger nicht verkrampfen. Nicht ohne Grund fragen ihn einige Kommentatoren, was in ihm wohl vorgehe. Andere halten die Aktion auch deshalb für Zeitverschwendung, weil er während Dauer des Experiments kein Spiel angeworfen hat, bei dem es auf Klicks ankommt. Browserspiele wie Cookie Clicker oder Blizzards Hack'n Slay Diablo 3 wären dafür doch prädestiniert gewesen, witzeln seine Zuschauer.

Tocen selbst schreibt über die Mausklick-Challenge, dass es eine gewaltige Herausforderung für ihn gewesen sei. "Sie war einer der schrecklichsten Dinge, die ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe", resümiert er. "Bei den letzten 700.000 Klicks in absoluter Stille auf nichts weiter als aufs Klicktempo zu achten, den Verstand wachzuhalten, das hat mich als Menschen geprägt. "Auch wenn die Sache am Ende wohl nichts gebracht habe, er sei stolz bis zum Ende durchgehalten zu haben - und rät seinen Zuschauern trotzdem, diesen Wahnsinn bloß nicht nachzuahmen.