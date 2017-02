AMD gegen Nvidia: Fan-Streit endet mit tödlichem Messerangriff

Das russische Gericht hat kürzlich einen 37-jährigen Programmierer zu einer Haftstrafe in Höhe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Grund dafür war ein tödlicher Messerangriff auf den sechs Jahre jüngeren Freund und Arbeitskollegen des Verurteilten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 16. September 2016. Im Rahmen einer kleinen Feier diskutierten die beiden über den besseren Grafikkartenhersteller. Während der 37-Jährige Russe ein großer Fan von AMD war, fand sein Freund viele lobende Worte für die Konkurrenz von Nvidia. Die Diskussion eskalierte so sehr, dass der nun Verurteilte zu einem Küchenmesser gegriffen hat und auf seinen Freund eingestochen hat.

Das Opfer wurde zunächst zwei Mal am Kopf getroffen und starb sofort an diesen Verletzungen. Das schreckte den Täter jedoch nicht zurück, denn er attackierte seinen Freund und Arbeitskollegen mit elf weiteren Stichen. Danach versuchte der Täter die Leiche zu verstecken und Spuren zu verwischen. In den kommenden Tagen half er der Polizei sogar bei der Suche nach dem Opfer und leugnete seine tödliche Tat. Allerdings wurden am Tatort mehrere Spuren des Täters entdeckt, weshalb er den Mord gestand und nun für insgesamt neuneinhalb Jahre ins Gefängnis muss.

Quelle: TweakTown via GameStar