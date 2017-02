Kong: Skull Island: Exklusiver Clip zur Ursprungsgeschichte des berühmten Mythos

23.02.2017 um 22:44 Uhr Am 9. März kommt Kong: Skull Island in die deutschen Kinos. Mit einem beeindruckenden Staraufgebot (Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson und viele mehr) geht der Film auf die Ursprungsgeschichte des berühmten Monsters ein. Eine Gruppe von Wissenschaftlern, Soldaten und Abenteuern begibt sich auf eine unerforschte Pazifikinsel und dringen ahnungslos in das Revier des gewaltigen Kong ein. Wie die erste Begegnung mit dem Mythos verläuft, lässt der exklusive Clip vermuten!

Mehr zu Kong: Skull Island findet ihr auf unserer Themenseite.