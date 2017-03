Kong: Skull Island - finaler Trailer: King Kong haut zu

Der Film erzählt von einer Gruppe aus Forschern und Erkundern, die (offenbar in Begleitung des halben US-Militärs) zu einer Insel kommen, die sie vielleicht besser nie betreten hätten. Der prominenten Besetzung wird hier nämlich nicht nur King Kong gefährlich, sondern auch noch allerlei andere Riesenviecher. Neben Tom Hiddleston (Thor-Reihe, Crimson Peak) sind in Kong: Skull Island unter anderem auch John C. Reilly (The Lobster, Stiefbrüder), John Goodman (10 Cloverfield Lane) und Samuel L. Jackson (The Hateful 8) zu sehen.