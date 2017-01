Kong: Skull Island - Der Riesenaffe lässt in vier TV-Spots die Muskeln spielen

Jordan Vogt-Roberts' (Kings of Summer) Actionspektakel "Kong: Skull Island" spürt als Original-Abenteuer den Ursprüngen eines der legendärsten Monstermythen überhaupt nach und erzählt die Story eines sehr vielfältigen Teams aus Wissenschaftlern, Soldaten und Abenteurern, die sich gemeinsam auf eine unerforschte Pazifikinsel wagen. Was der bunte Trupp nicht ahnt: Sie sind in das in das Revier des gewaltigen Riesenaffen Kong eingedrungen, in dem Menschen endeutig nichts verloren haben. Nach dem ersten unangenehmen Kontakt mit dem unbestrittenen König des Eiland und anderen monströsen Kreaturen, entwickelt sich die Forschungsreise zum Überlebenskampf, in dem es nur noch darum geht, dem urweltlichen Eden zu entkommen. Weitab von der Zivilisation kommt es zur ultimativen Konfrontation zwischen Mensch und Natur, in die vier von Warner Bros. veröffentlichte TV-Spots jetzt erste Einblicke bieten.



Für das Drehbuch von "Kong: Skull Island" zeichnen sich mit Max Borenstein (Godzilla) und Derek Connolly (Jurassic World) sowie John Gatins (Real Steel - Stahlharte Gegner) und Dan Gilroy (Das Bourne Vermächtnis) wahre Monster-bzw. Action-Experten verantwortlich. Und auch der Cast wird - dank Marvel - von "kampferprobten" Schauspielern angeführt: Tom "Loki" Hiddleston (Crimson Peak, High-Rise), Brie "Captain Marvel" Larson (Raum, Dating Queen), Samuel L. "Nick Fury" Jackson (The Legend of Tarzan, The Hateful 8) und "Guardians of the Galaxy"-Star John C. Reilly kämpfen neben Jing Tian (The Great Wall, Special ID), Toby Kebbell (Ben-Hur, Planet der Affen: Revolution) und John Goodman (10 Cloverfield Lane, Trumbo) ab dem 9. März 2017 in den hiesigen Lichtspielhäusern ums Überleben. Das Action-Abenteuer bildet nach "Godzilla" (2014) den zweiten Eintrag in Legendary's Godzilla-Kong-Franchise.