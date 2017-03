MSI, vor allem für Mainboards und Grafikkarten bekannt, wird eine weiße Sonderedition des laut Unternehmensaussagen erfolgreichen Mini-PCs Trident 3 auf den Markt bringen. Der Name der Sonderedition lautet Trident 3 Arctic. Mit einem Volumen von 4,7 Litern und Maßen von 35,4 Zentimetern in der Höhe, 25,1 Zentimetern in der Tiefe und 9,8 Zentimetern in der Breite ist der Mini-PC sehr platzsparend, obwohl potente Gamerhardware im Inneren steckt. Bislang war der Trident 3 nur in Schwarz und mit einer Nvidia GTX 1060 in der Variante mit drei Gigabyte Videospeicher zu haben, als CPU kamen je nach Modell Core i5- oder Core i7-Prozessoren der Skylake- oder Kaby Lake-Familie zum Einsatz. Preislich sind für die bisherigen Trident 3-PCs je nach Ausstattung zwischen 900 und 1400 Euro zu berappen, wie ihr im PCGamesHardware-Preisvergleich sehen könnt.

MSI Trident 3 Arctic hochkant Quelle: MSI Die neue Sonderedition wird von MSI mit einem Preis von 1.799 Euro beziffert, der freilich im Handel auch niedriger ausfallen kann. Als Ausstattung sind neben einer MSI GTX 1070 im ITX-Format auch ein Intel Core i7-7000 sowie 16 Gigabyte DDR4-RAM im Trident 3 Arctic eingebaut. Für Windows, Programme, Spiele und Daten sind eine SSD mit 256 Gigabyte sowie eine Festplatte mit 1000 Gigabyte im PC vorhanden, auch WLAN bietet der Mini-PC von MSI, dem auch eine Windows-10-Lizenz beliegt. Das Netzteil ist extern und liefert bis zu 330 Watt, was dank der sehr effizienten Nvdia GTX 1070 auch völlig ausreicht. Laut MSI wird der Trident 3 Arctic ab Ende April im deutschsprachigen Handel erhältlich sein, zudem wird es einen Aktionszeitraum geben, in dem MSI den Käufern ein noch nicht näher genanntes Top-Spiel als Downloadversion als Zugabe spendiert. Einzelne Händler werden außerdem einen Xbox-Controller kostenlos beifügen.