Das Maskottchen "Ludens" des Entwicklerstudios Kojima Productions kann ab sofort für das eigene Heim im Maßstab 1:2 vorbestellt werden. In Zusammenarbeit mit den Unternehmen Sideshow Collectibles und Prime 1 Studios produziert das Team - rund um Entwickler-Legende Hideo Kojima - die rund 160 Zentimeter hohe Statue in einer limitierten Auflage von 150 Exemplaren. Die Figur wird mit einer Basis, einer Flagge des Kojima Productions-Logo sowie verschiedenen LED-Leuchten im Helm ausgestattet sein. Für einen Preis von 1.999 US-Dollar kann die Statue ab sofort vorbestellt werden. Die Lieferung soll dann Anfang des Jahres 2018 erfolgen. Hideo Kojima wird sich zudem mit einer Unterschrift auf dem Werk verewigen.



Das Maskottchen Ludens wurde Anfang des Jahres in einem kurzen Trailer veröffentlicht. Das entsprechende Video könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung noch einmal ansehen. Der Charakter wurde von Yoji Shinkawa kreiert, der seit vielen Jahren gemeinsam mit Hideo Kojima arbeitet und auch als Künstler bei Kojima Productions angestellt ist. Neben der großen Statue arbeitet das Team allerdings auch an kleineren Modellen des Maskottchens sowie an weiteren Merchandise-Artikeln, die zusammen mit Good Smile Company und 1000 Toys hergestellt werden. Aktuell arbeitet das Entwicklerteam an Death Stranding, für das zuletzt im Rahmen der Game Awards 2016 ein neuer Trailer veröffentlicht wurde. Weitere Meldungen zu Kojima Productions findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon