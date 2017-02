Im Zuge des aktuell stattfindenden Gaming- und Internetkultur-Events RTX Sydney nutzte Mastermind und Metal Gear-Vater Hideo Kojima die Gelegenheit, um über sich und seine Spiele zu reden. So ist Kojima der Meinung, dass sowohl die Technologie als auch das Storytelling sehr wichtig für seine Games sind. Kojima findet, dass Games die Kraft haben, Filme, Romane und andere dramatische Darstellungen zu übertreffen. Ebenso mag er es, neue Technologien in seine Spiele zu implementieren, um Spielern eine neue Bandbreite von Emotionen zu eröffnen. Kojima ging ebenso auf seine persönlichen Gefühle ein und betonte, dass er immer nach vorne schauen möchte. Zum aktuellen Zeitpunkt habe er auch die harsche Periode überwunden, durch die er im letzten Jahr ging. Damals trennten sich Kojima und Konami und Konami verhinderte durch Anwälte sogar, dass Kojima einen Preis erhielt.

Kojima vergisst während seiner Arbeit die Welt um sich herum

Während seiner schöpferischen Arbeit, die er wirklich liebt, versinkt Kojima in die Welt seiner Kreationen und blendet den Rest der Welt um sich herum komplett aus. Über seinen eigenen Gemütszustand - ob er glücklich oder traurig sei - denkt der Mastermind nicht wirklich nach, aber all seine Fans vor ihm zu sehen und der Umstand, dass er weltweit viele Unterstützer hat, macht ihn sehr glücklich. Weil er Fans und Unetrstützer hat, kann er Spiele machen, denn seine Supporter geben ihm die Kraft, Spiele zu entwickeln. Etwas zu erschaffen, macht ihn sehr glücklich und aus dieser Perspektive gesehen, ist Kojima aktuell sehr glücklich. Solange er in der Lage ist, weiterhin etwas zu erschaffen, wird er auch glücklich bleiben.

Kojima sagte ebenso, dass nur wenige ihn wirklich kennen und so gäbe es um ihn als Person viele Missverständnisse. Eins ist beispielsweise das Gerücht, dass er keine Produktionspläne respektiert. In Wahrheit nimmt er diese ziemlich ernst und denkt, dass diejenigen, die das nicht tun, nicht wirklich Schöpfer sein können. Auf die Frage hin, wie er sich selber beschreiben würde, sagte Kojima: "Kümmert euch nicht um mich, bitte, liebt nur die Dinge, die ich mache." Kojimas aktuellstes Projekt ist Death Stranding, über das ihr auf unserer umfangreichen Themenseite weitere Infos, News, Screenshots und Videos findet.

Quelle: dualshockers.com