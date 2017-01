Kino-Überraschung: ​Mystery-Trailer verrät nicht einmal den Namen des Films - worum geht's?

12.01.2017 um 16:25 Uhr Dieser Trailer gibt Rätsel auf: Das Produktionsstudio A24 veröffentlichte überraschend einen Trailer zu einem Film, der noch nicht einmal einen Titel trägt. Der einzige Hinweis des Indie-Studios: "in unserer nahen Zukunft". Aber selbst bei dieser knappen Information bleibt noch unklar, ob sie sich auf das Setting des Streifens bezieht oder verraten soll, wann es mehr Details zum Film gibt. So oder so - wer sich daran stört, dass viele Trailer heutzutage viel zu viel verraten, der kommt hier wohl voll auf seine Kosten.

