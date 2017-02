Erster Trailer zum düsteren Horror-Drama „It Comes At Night“

09.02.2017 um 15:17 Uhr Joel Edgerton spielt im unheimlichen Trailer zu "It Comes At Night" einen Vater, dessen selbstgewähltes Exil als Sicherheitsmaßnahme gegen eine unnatürliche Bedrohung gegen ihn und seine Familie dient. Doch was verbirgt sich hinter der unheilverkündenen blutroten Tür und dem Renaissance-Gemälde "Der Triumph des Todes", was die Wand der Holzhütte ziehrt? Nach dem Drehbuch von Trey Edward Shults, sein zweites Regiedebüt nach dem 2015 erschienen Drama "Krisha".

