After Porn Ends 2 - Doku-Trailer: ​Das Leben nach den Sexfilmen

29.01.2017 um 20:15 Uhr Wie geht's für Pornostars nach ihrer Karriere vor der Kamera weiter? In "After Porn Ends 2" geht Regisseur Bryce Wagoner dieser Frage bereits zum zweiten Mal nach. 2012 berichteten in "After Porn Ends" unter anderem Amber Lynn und Randy West über ihre Zeit nach den Nacktszenen. In "After Porn Ends 2" - derzeit noch ohne Termin für eine Veröffentlichung in Deutschland - kommen Lisa Ann, Darren James und andere Darsteller zu Wort.

