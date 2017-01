Die schrägsten US-Präsidenten der Filmgeschichte

Passend zu Donald Trumps Amtsantritt startete das First Lady-Biopic "Jackie" gestern in den Kinos - ihr Ehemann John F. Kennedy hätte dieses Jahr seinen hundertsen Geburtstag gefeiert. Hollywood griff dieses Thema natürlich gleich auf. Filme über den mächtigsten Mann der Welt spuckt die Unterhaltungsindustrie regelmäßig, besonders zu Wahlzeiten aus. Da gibt es heroische, knallharte, kühle oder auch sehr authentische Vertreter dieses Teiles amerikanischer Geschichte und Tradition. Wir stellen euch jedoch eine kleine Sammlung skurriler Staatsoberhäupter vor.

Leslie Nielson in Scary Movie 3 Quelle: Buena Vista

"Scary Movie 3": Leslie Nielson als Präsident Baxter Harris

Der dritte Teil der Horrorparodie nimmt "The Ring" oder "Singhs: Zeichen" auf die Schippe - Präsident Baxter Harris muss sich also mit Außerirdischen, einem mordenden kleinen Mädchen und einer rasenden Reporterin herumschlagen.

Ein Klamauk-Film kann kein normales Staatsoberhaupt haben aber die Nackte Kanone als Präsident? Wäre schon witzig. Oder auch nicht.

Jack Nicholson in "Mars Attacks" Quelle: Warner

"Mars Attacks": Jack Nicholson als Präsident James Dale

Tim Burtons Satire handelt von einem Angriff von Marsmenschen mit einem perfiden Sinn für Humor. Präsident James Dale will die Wogen glätten und empfängt die kleinen Biester mit offenen Armen. "Warum können wir uns nicht einfach alle vertragen?" Sorry Mr. Präsident, so viel Naivität ist nicht gut für uns - und auch nicht gut für Sie.

Robin Williams als Präsidentschaftskandidat in "Man of the Year" Quelle: Universal

"Mann des Jahres": Robin Williams als Präsident (?) Tom Dobbs

Ein TV-Comedian, der sich aus Spaß ins Weiße Haus wählen lassen will um den hohen Tieren mal mächtig die Meinung zu geigen. Ob er tatsächlich Präsident wird, verraten wir aber nicht - ein spitzzüngiger Robin Williams auf Wahlkampf muss aber einfach in die Liste.

Tug Benson in "Hot Shots - der zweite Versuch" Quelle: Fox

"Hot Shots 2": Lloyd Bridges als Präsident Thomas "Tug" Benson

Eine weitere Klamotte mit einem herrlichen Staatsvertreter. Jim Abrahams schickt Charlie Sheen als Elitepilot zur Rettung einiger US-Soldaten in das Hauptquartier von Saddam Hussein los. Der kampferfahrene Präsident Tug Benson mischt dabei kräftig mit, denn kein Staatsoberhaupt konnte wohl jemals besser mit einem Laserschwert umgehen.

Präsident Lyndon B. Johnson in "Der Butler" Quelle: Prokino

"The Butler": Live Schreiber als Lyndon B. Johnson

Forest Whitaker übernimmt die Rolle des Hausdieners im Weißen Haus und erlebt so insgesamt 7 Präsidenten hautnah. Eigentlich kein urkomischer Film, aber die Verkörperung von Lyndon B. Johnson ist einfach zu skurril. Der pflegt es nämlich bei offener Toilettentür seinem Geschäft nachzugehen, und gleichzeitig Anweisungen für die Regierung durchzugeben.

Präsident Skroop von "Spaceballs" Quelle: UIP

"Spaceballs": Mel Brooks als Präsident Skroop

Ein streitbarer Punkt wäre tatsächlich, ob Präsident Skoops (oder Yoghurt) in die Liste aufgenommen werden sollte. In der Star Wars-Parodie wird kein Wort von Amerika erwähnt. Folglich ist Skoops auch kein US-Präsident. Lachen kann man aber trotzdem so schön über ihn und Lord Helmchen. Da werdet ihr wohl ein Auge zudrücken.

Chris Rock in seinem Film "Head of State" Quelle: UIP

"The Head of State": Chris Rock als Präsident (?) Mays Gilliam

Der deutsche Titel dieser Politkomödie von und mit Chris Rock ist schon fast Witz genug: "Das weiße Haus sieht schwarz". Als Spitzenkandidat der Demokraten stirbt, soll ein Niemand den Schein wahren und gegen den favorisierten Vizepräsidenten "antreten". Die Wahl fällt auf den Afroamerikaner Mays Gilliam, der verpatzt aber so einigen die Show. Ob Gilliam die Wahl schließlich gewinnt, verraten wir auch hier nicht. Die überdrehte Polit-Komödie mit einem Schuss afroamerikanischer Gesellschaftskritik nimmt aber so einiges im Präsidentenamt aufs Korn.

Dave Kovic als Präsidenten-Double in "Dave" Quelle: Warner

"Dave": Kevin Kline als Präsident Bill Mitchell bzw. Dave Kovic

Mit Politik hat Jobvermittler Dave Kovic wenig zu tun - bis er den kurz vor den Wahlen erkrankten Präsident Bill Mitchell doubeln soll. Entgegen dem echten, rücksichtslosen Staatsoberhaupt macht der freundliche Normalo Dave den Job eigentlich viel besser. "In einem Land, in dem jeder Präsident werden kann" heißt es im Trailer dazu. Aha, wir haben verstanden.

Bil Murray in "Hyde Park am Hudson" Quelle: Tobis

"Hyde Park am Hudson": Bill Murray als Präsident Franklin D. Roosevelt

Roosevelt und seine Gattin erwarten auf ihrem Landsitz hohem Besuch von König George VI und Königin Elizabeth von England. Doch noch weiterer Gast weilt an diesem Wochenende auf dem Familienanwesen: Margaret 'Daisy' Suckley, eine entfernte Cousine, in die er sich später verliebt. Ein spitzbübischer Bill Murray als 32. Präsident der Vereinigten Staaten, der versnobten Britischen Monarchen auch mal Hotdogs servieren lässt.

Der junge Abe in "Abraham Lincoln - Vampirjäger" Quelle: Fox

"Abraham Lincoln - Vampirjäger": Benjamin Walker als Abe Lincoln

Allein schon die Idee, den US-Präsidenten, der die Sklaverei abgeschafft hat mit einer Axt bewaffnet Untote meucheln zu lassen ... ist das bisher schrägste, was Hollywood zum Thema Staatsoberhaupt so zu bieten hat. Historien-Trash auf höchsten, zumindest geschichtlichen-Vorbild-Niveau. Wenn man nicht mehr weinen kann, muss man eben lachen. Schlimmer geht es immer.

Natürlich ist dies nur eine Auswahl. Gibt es noch andere Filme, die ihr in diese Liste eingliedern würdet?