Beim Ranking von "Forbes" gilt es zu beachten, dass das Magazin Animationsfilme, in denen nur die Stimme des jeweiligen Stars zu hören ist, nicht miteinberechnete. Das Hauptkriterium, nach dem Schauspieler und Schauspielerinnen in die Liste mitaufgenommen wurden, war viel eher die Wichtigkeit und die Screen-Time der gespielten Rolle.

Platz 10: Will Smith - ca. 775 Millionen US-Dollar



Will Smith als Deadshot in "Suicide Squad" Quelle: Warner

Auch, wenn seine beiden diesjährigen Filme ("Suicide Squad", "Verborgene Schönheit") bei den Kritikern alles andere als gut ankamen, spielte allein sein DC-Superschurken-Streifen "Suicide Squad" weltweit über 745 Millionen US-Dollar ein. Darin spielte er die Rolle des zielsicheren Schützen "Deadshot", der neben Margot Robbies Harley Quinn zu den Protagonisten im Team der Bösewichter zählte.

Platz 9: Felicity Jones - ca. 805 Millionen US-Dollar



Felicity Jones als Jyn Erso in "Rogue One: A Star Wars Story" Quelle: Disney



Durch ihre Rollen im Dan-Brown-Thriller "Inferno" und im Fantasy-Horror-Streifen "Sieben Minuten nach Mitternacht" (deutscher Start: 4. Mai 2017) sicherte sich die oscar-nominierte Britin bereits Einspielergebnisse um die 250 Millionen US-Dollar. Ihr großer Hit dieses Jahr war aber natürlich das erste Sternenkriegs-Spin-off "Rogue One: A Star Wars Story", das zwar erst Mitte Dezember startete, aber bereits über 650 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt hat. Somit sichert sich Felicity Jones den neunten Platz im Ranking.

Platz 8: Ryan Reynolds - ca. 820 Millionen US-Dollar



Ryan Reynolds als Deadpool in "Deadpool" Quelle: Fox

"Star Wars" nur auf Platz neun? Wer kann das denn bitte toppen? - "Deadpool" natürlich! Der Überraschungs-Hit von Marvel und Fox spielte weltweit allein schon über 783 Millionen US-Dollar ein und wurde in den Vereinigten Staaten zum zweiterfolgreichsten Rated-R-Streifen (ab 17 Jahren freigegeben) nach Mel Gibsons "Die Passion Christi".

Sein Thriller "Criminal", in dem er gemeinsam mit Kevin Costner spielt, kassierte zwar "nur" etwas mehr als 38 Millionen weltweit, aber das reichte, um Reynolds Gesamteinnahmen so anzuheben, sodass er es in der "Forbes"-Liste auf den achten Platz schafft.

Platz 7: Henry Cavill - ca. 870 Millionen US-Dollar



Henry Cavill als Superman in "Batman v Superman: Dawn of Justice" Quelle: Warner

Henry Cavill war dieses Jahr nur in einem Film zu sehen - und dennoch wurde 2016 zu seinem bisher erfolgreichsten Jahr an den Kinokassen. Der Grund: seine Rolle als Superman im Superhelden-Clash "Batman v Superman: Dawn of Justice". Trotz mäßiger Kritiken spielte das Aufeinandertreffen der beiden DC-Ikonen weltweit die oben genannten 870 Millionen US-Dollar ein. Die Studiobosse hatten sich sicher erhofft, ihr Film würde die 1-Milliarde-Marke knacken, doch auch so ist der Streifen natürlich alles andere als ein Flop.

Platz 6: Ben Affleck - ca. 1,02 Milliarden US-Dollar



Ben Affleck als Batman in "Batman v Superman: Dawn of Justice" Quelle: Warner

"Batman v Superman"-Co-Star Ben Affleck hat seine Platzierung in dieser Liste natürlich auch zu einem großen Teil seiner Rolle als Fledermaus-Mann im Comic-Blockbuster zu verdanken. Was ihn jedoch noch über Superman Cavill hievt, ist sein im Herbst erschienener Thriller "The Accountant", der weltweit etwas weniger als 150 Millionen US-Dollar einfuhr.

Platz 5: Amy Adams - ca. 1,04 Milliarden US-Dollar



Amy Adams als Linguistin Louise Banks in "Arrival" Quelle: Sony

Und weiter geht es mit der Besetzung von "Batman v Superman: Dawn of Justice": Als Supermans Freundin Lois Lane darf sich auch die fünffach oscar-nominierte Amy Adams über die 870 Millionen US-Dollar freuen, die der Superhelden-Streifen einfuhr. Mit ihren kleineren, aber hochgelobten Filmen "Nocturnal Animals" (bisher: 22 Millionen US-Dollar weltweit) und "Arrival" (bisher: 145 Millionen US-Dollar weltweit) konnte sie sich allerdings vor den beiden Hauptdarstellern Henry Cavill und Ben Affleck platzieren.

Platz 4: Margot Robbie - ca. 1,1 Milliarden US-Dollar



Margot Robbie als Harley Quinn in "Suicide Squad" Quelle: Warner



Abgesehen von Felicity Jones' "Star Wars"-Rolle wird diese Liste von den erfolgreichen Comic-Blockbustern dominiert. So sicherte sich auch Margot Robbie ihren Platz im Ranking. Neben Will Smith war sie als Jokers Freundin Harley Quinn in "Suicide Squad" zu sehen - und hat damit schonmal ein Einspielergebnis von gut 745 Millionen US-Dollar sicher. Ihre Kriegs-Komödie "Whiskey Tango Foxtrot" musste mit einem US-Profit von etwa 23 Millionen zwar eher als Flop verbucht werden, aber mit dem Dschungel-Abenteuer "Legend of Tarzan" (weltweit: 356 Millionen US-Dollar) katapultierte sich Robbie auf Platz vier.

Platz 3 / 2: Robert Downey Jr. & Chris Evans - ca. 1,15 Milliarden US-Dollar



Chris Evans (l.) als Captain America und Robert Downey Jr. (r.) als Iron Man in "The First Avenger: Civil War" Quelle: Disney

Robert Downey Jr. und Chris Evans besetzen mit dem gleichen Einspielergebnis den dritten bzw. den zweiten Platz. Beide brachten in diesem Jahr nur einen Film heraus - doch der Marvel-All-Star-Kracher "The First Avenger: Civil War" entwickelte sich mit Einnahmen von 1,15 Millarden US-Dollar weltweit zum bisher erfolgreichsten Film des Kinojahres 2016!

Warum bei dem mit Superhelden prall gefüllten Streifen (neben Downeys Iron Man und Evans' Captain America sind u. a. auch Spider-Man, Hawkeye und Ant-Man zu sehen) ausgerechnet Downey und Evans in das Ranking aufgenommen wurden, hat folgende Gründe: Robert Downey Jr. erhielt die höchste Gage im gesamten Cast, während Evans als Darsteller der Titelrolle den Vorzug erhielt.

Platz 1: Scarlett Johansson - ca. 1,2 Milliarden US-Dollar



Scarlett Johansson als Black Widow in "The First Avenger: Civil War" Quelle: Disney

Ja, auch Scarlett Johansson war bei "The First Avenger: Civil War" dabei, doch zu den 1,15 Milliarden des Superhelden-Blockbusters gesellten sich bei ihr noch rund 63 Millionen US-Dollar, die ihr der Film "Hail, Caesar!" von den Cohen-Brüdern einbrachte. Ihre Sprechrolle in "The Jungle Book" wird zwar hier im Ranking nicht berücksichtigt, doch die 966 Millionen US-Dollar, welche die Disney-Realverfilmung einfuhr, hätten ihr den ersten Platz erst recht nicht mehr streitbar machen können.

Persönliche Bonus-Platzierung



Neel Sethi als Mowgli in "The Jungle Book" Quelle: Disney

So, das waren die 10 Schauspieler, die das Magazin "Forbes" für sein Ranking ausgewählt hat. Ein junger Schauspieler, der aber nach meinem Verständnis der Kriterien durchaus in diese Liste gehört hätte, wäre - und damit wären wir wieder bei Disneys "The Jungle Book" - der 13-jährige Neel Sethi, der die Rolle des Mowgli verkörperte. Keine Sprechrolle und nach dazu der Protagonist des Films - warum ihn "Forbes" in ihrem Ranking nicht erwähnt hat, verstehe ich nicht. Immerhin ist dem Newcomer mit seiner ersten Kinorolle schon ein Mega-Hit gelungen - "The Jungle Book" spielte, wie bereits gesagt, weltweit ca. 966 Millionen US-Dollar ein. In der Liste würde ihm das den sechsten Platz zwischen Henry Cavill und Ben Affleck bescheren.