Bis zur Unendlichkeit: Filmreihen, die einfach nicht enden wollen

Schon an die 20 neue Fortsetzungen sind angekündigt, die 2017 über die Leinwand flackern. Da wären natürlich "Fast and Furious 8(!)", "Fluch der Karibik 5" oder "xXx 3" - etwaige Reboots und Remakes natürlich außer Acht gelassen. Ob der Filmindustrie tatsächlich nichts Neues mehr einfällt, ist eine andere Diskussion. Schlechter müssen diese Neuadaptionen oder Sequels zwar auch nicht sein - manche Filmreihen übertreiben es aber ein wenig mit ihrem Wahn an Wiederverwertung: Wir präsentieren hiermit unsere Top 10 der Realfilm-Blockbuster-Reanimation.

Godzilla Then and Now: Monterkostüm gegen Computeranimation. Quelle: Pranke;Warner

Godzilla

Der eindeutige König der Monster sowie des Adapitonswahnes mit unglaublichen 31 Versionen! Davon wurden 29 in Japan Produziert, die restlichen in Amerika. Was als Kreuzung zwischen Wahl und Affe gedacht war wurde zum berühmtesten Monster der Filmgeschichte. Gerüchten zufolge soll Michael Dougherty, der Macher des letzten Godzilla Films von 2014 in zwei Jahren einen weiteren geplant haben.

Mit den Frauen landet der Blinde Zatoichi damals wie heute. Quelle: Celluloid Dreams; Criterion Collection

Zatōichi

Und schon wieder die Japaner. Die literarische Figur landet mit ihren 28 Folgen (26 mit dem gleichen Hauptdarsteller Shintarō Katsu) eindeutig auf Platz zwei. Durch zahlreiche Verfilmungen und eine Fernsehserie erhielt diese nicht nur in Asien, sondern auch bei westlichen Anhängern von Martial-Arts-Filmen Popularität. Als unterschätzter, etwas tollpatschiger blinder Masseur, der die besondere Schwertkampftechnik "Iaijutsu" kloppt sich Zatoichi seit 1962 bis 2010 durch dessen Versionen.

James Bond-Vertreter gab es bereits viele. Unter anderem Daniel Craig in "Spectre" (2015) und Sean Connery in "James Bond jagt Dr. No" (1962) Quelle: Sony; United Artists

James Bond

Es lässt sich wohl darüber streiten, ob 007 als Filmreihe gilt. Aber mit seinen 24 Filmen um eine bestimmte Figur sollte er schon in die Liste. Der nächste Bond ist schon geplant, allerdings ist nicht ganz klar, ob Daniel Craig seine Rolle als britischer Geheimagent weiterführen wird.

Die erste Crew auf dem Ramschiff Enterprise startete bereits im Jahr 1997 Quelle: Paramount

Star Trek

Neben den vielen Episoden der verschiedenen Serien, die im Star Trek Universum spielen und den mehr als 1000 Comics, wurden auch sage und schreibe 13 Kinofilme mit Captain Cirk, Spock und der Enterprise gedreht. Auch wenn der 2009 erschienene elfte Kinofilm eher als Reboot gesehen werden könnte- die Hauptfiguren und das Mutterschiff bleiben auf Kurs. Für 2017 ist auch eine neue Serie in Planung, auf die sich treue Fans freuen können: "Star Trek: Discovery".

Inspektor Clouseau mit Peter Selles 1963 - und mit Steve Martin 2009 Quelle: Fox

Der rosarote Panther

Nein, die roséfarbene Trickfilmkatze himself ist hier nicht gemeint, sondern die Hauptfigur des schusseligen Polizeiinspektors Jacques Clouseau. Zwischen 1963 und 2009 wurden insgesamt elf Filme gedreht, auch wenn nach strenger Auslegung nur die fünf zu Lebzeiten von Peter Sellers und von Blake Edwards gedrehten Filme als "offizielle" Rosaroter-Panther-Filme gelten. In den letzten beiden Fassungen spielte Steve Martin den französischen Chaos-Cop.

Seine Holzmaske hatte Jason nicht schon immer auf, im ersten "Freitag der 13." (1980) sah man noch sein Gesicht. Quelle: Warner-Columbia; Paramount

Freitag der 13.

Die auf den klassischen Slasher-Film Freitag der 13. von Sean S. Cunningham zurückgehende Filmreihe ist mit bisher elf Teilen und einem Spin-off die langlebigste Horrorfilm-Serie. Jason mit seiner Eishockeymaske mordet seit 1980 durch die Kinos und bekam in Deutschland bis 2009 für fast alle Teile der ungeschnittenen Fassungen vom FSK eine Ablehnung. Nur das Crossover "Freddy vs. Jason" bekam keine Indizierung verpasst.

Der erste Batman (1943) und der vorerst Letzte (2016). Quelle: Fox; Warner

Batman

Von allen DC-Helden ist Batman wahrscheinlich meist Adaptierte. Zehn Realverfilmungen (beziehungsweise neun und das Spin-Off mit "Batman v Superman: Down of Justice), die erste noch in Schwarzweiß von 1943 gibt es bereits neben zahlreichen Trickfilmen, Serien oder Computerspielen. Ab dem 16. November diesen Jahres wird der Fledermausmann auch noch in Crossover "Justice League" an der Seite von Wonderwoman, Aquaman oder Superman zu sehen sein und auch ein neuer Batman-Solo-Film mit Ben Affleck ist für 2018 in Planung.

Ein reichlich mitgenommener Logan in seinem aktuellen Film, im Gegensatz zum ersten X-Men. Quelle: Fox

X-Men

Auch wieder ein weitläufiger Filmbegriff, aber allein neun Kinofilme in denen Professor Xavier und Logan aka Wolverine mitspielen oder zumindest kurz auftreten sind bereits im Marvel-Universum aufgetaucht. Für den siebten Teil "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" wurden mit 747,862,77$ die meisten Einspielergebnisse weltweit erzielt. Die neueste Einzelverfilmung des ewigen Wolverine-Verkörperer Hugh Jackman startet am 2. März in den deutschen Kinos starten.

1933 erschien durch "King Kong und die weiße Frau" der Riesenaffe erstmals auf der Leinwand. Quelle: Studiocanal; Warner

King Kong

Nochmals ein Monsterstreifen, der schonungslos ausgeschlachtet wird. Mit dem Original von 1933 läutete Regisseur Merian C. Cooper die Ära der Spezialeffekte ein. Der neunte, ebenfalls im März erscheinende Riesen-Primaten-Film "Kong: Skull Island" schickt eine Gruppe von Forschern unter Leitung von Samuel L. Jackson auf eine Insel, die von seltsamen Kreaturen nur so wimmelt.

Prinzessin Leia und Han Solo in ihrem ersten Film 1977 und 40 Jahre später. Quelle: Fox;Disney

Star Wars

Bevor das Geschrei groß wird: Star Wars besteht eigentlich aus der Original-Trilogie, einer Prequel-Trilogie und einer Sequel-Trilogie, von den "Star Wars - The Last Jedi" in sehnlichst-erwarteter Produktion ist. Teil drei dieses Sequels soll auch schon in Planung sein. Auch das Spin-Off "Rogue One: A Star Wars Story" und dessen Fortsetzung sollte noch erwähnt werden. Trotz allem spielt das Ganze in einem Universum, erzählt entweder die Vor- oder Nachgeschichte der Orginalstory, oder hat sogar den gleichen Namen... also seid nicht kleinlich, ihr Lieben. ;)