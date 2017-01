Kino-Vorschau: Teil 2 der größten Blockbuster im Jahr 2017

Inzwischen ist das noch so junge Jahr 2017 auch schon wieder fast eine Woche alt - höchste Zeit für uns also, euch nach dem gestrigen ersten Teil unserer Kinovorschau die zweite Hälfte der spannendsten Blockbusterfilme des Jahres vorzustellen. In unserem Video klappern wir die Monate Juni bis Dezember ab und werfen einen Blick auf zahlreiche Filme.

Den Anfang machen im Juni etwa das actionreiche Remake von Die Mumie, das Solo-Abenteuer der Amazonen-Prinzessin Wonder Woman und Michael Bays Krawallfest Transformers: The Last Knight. Im Juli geht es dann mit der Comicverfilmung Spider-Man: Homecoming weiter, es folgen der Animationsfilm Ich - Einfach unverbesserlich 3, das Sci-Fi-Spektakel Valerian - Die Stadt der tausend Planeten, das deutsche Spaßfest Bullyparade - Der Film und Christopher Nolans Weltkriegsthriller Dunkirk.

Haarig geht es im August weiter: Planet der Affen: Survival führt den Krieg zwischen Affen und Menschen weiter, es folgen die Stephen-King-Verfilmungen Der dunkle Turm und Es im September. Wieder etwas kindgerechter ist dann Cars 3 aus dem Hause Pixar. Mit Kingsman: The Golden Circle erscheint Ende September die Fortsetzung zur Comicverfilmung aus dem Jahr 2014. Spannend wird es im Oktober: Dann erscheint etwa das späte Sequel Blade Runner 2049, inszeniert von Denis Villeneuve.

Mit Thor - Ragnarok erscheint eine weitere Comicumsetzung, und auch Justice League bedient voraussichtlich im November wieder die beliebte Heldenthematik. Der womöglich heiß erwartetste Film des Jahres kommt in Form von Star Wars: Episode 8 im Dezember. Danach gibt's noch ein Remake von Jumanji, Filme wie Iron Sky: The Coming Race, Death Note, Friday the 13th und Uncharted sollen ebenfalls im Jahr 2017 kommen, haben aber noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum.