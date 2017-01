Auch in Russland gibt es Superhelden, die Guardians. Dabei handelt es sich um ein Team von außergewöhnlichen Personen mit übernatürlichen Kräften, welches im Film "Guardians" während des Kalten Kriegs zusammengestellt wird, um Moskau vor einem Superbösewicht zu schützen.

Die Heroen repräsentieren verschiedene Gebiete Russlands, die eigentlich im Clinch miteinander liegen. Doch die Bedrohung schweißt alle zusammen. Einer der Helden besitzt die Fähigkeit, sich in einen Bären zu verwandeln, welcher mit einem Maschinengewehr und seinen Pranken unter den Feinden aufräumt.

In einem Trailer dürft ihr euch ansehen, wie das ganze aussieht. Und zugegebenermaßen, so übel scheint es gar nicht zu werden. Abgefahren aber irgendwie interessant. Zumindest ist der Trailer ziemlich spektakulär in Szene gesetzt. In Russland läuft der Streifen im Februar an. Ob und wann der Film auch in die deutschen Kinos kommt, steht momentan noch nicht fest.

