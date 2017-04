Trailerschau KW 16: Alle neuen Trailer & Filmclips auf einen Blick

20th Century Fox hat diese Woche erstes Videomaterial zu "Kingsman: The Golden Circle", der Fortsetzung des britischen Gentleman-Action-Streifens von 2014, veröffentlicht. Unser Tipp: Nicht blinzeln! Denn in nur wenigen Sekunden wird der gesamte Inhalt eines Trailers heruntergespult, von wilden Verfolgungsjagden & Schmetterlingen über Julianne Moore & Channing Tatum bis hin zu jeder Menge Waffen...



In den USA haben sich Vince Flynns Bücher um den knallharten CIA-Agenten Mitch Rapp, der sich dem Kampf gegen den weltweiten Terrorismus verschrieben hat, millionenfach verkauft. Mit "American Assassin" startet am 14. September diesen Jahres nun die Adaption des chronologisch ersten Bandes in den Kinos - von dessen Erfolg hängt ab, ob auch die anderen Bände den Weg auf die große Leinwand schaffen.



Der erste Trailer zu "Marvel's Cloak and Dagger" verspricht mehr Teenie-Drama als Superhelden-Action - richtet sich also wohl eher an ein jüngeres Publikum. Die Serie über das titelgebende Superhelden-Duo, das eine (etwas komplizierte) Liebesbeziehung führt, ist für 2018 angekündigt.



Die Horror-Satire "Get Out" wurde von den Zuschauern mit Lob überschüttet - sagenhafte 99 Prozent positive Kritiker-Wertungen auf Rotten Tomatoe und eine Wertung von 8,2 auf IMDb sprechen für sich! Der Film startet am 4. Mai in den deutschen Kinos, der exklusiven Clip bietet einen Vorgeschmack.



Zudem wurde im Rahmen der Star Wars Celebration 2017 in Orlando unveröffentlichte Szenen aus "Star Wars: Episode 4 - Eine neue Hoffnung" veröffentlicht und ein neuer japanischer Trailer zu "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" bestätigte diese Woche, worauf viele Fans gehofft hatten: Neben Orlando Bloom ist auch Keira Knightley im finalen Teil der kultigen Piraten-Sage wieder mit von der Partie!