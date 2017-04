Trailerschau KW 15: Alle neuen Trailer & Filmclips auf einen Blick

Den Anfang der dieswöchigen Trailerschau macht - wie könnte es auch anders sein? - der erste Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi", dem achten Kapitel der kultigen Saga. Die heißersehnten Szenen wurden im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration gezeigt. Ob dieses Ostergeschenk überhaupt noch zu toppen ist? Zeitgleich wurde auch ein erstes Plakat zu Episode VIII veröffentlicht, das wir euch nicht vorenthalten möchten.



Mit dem Trailer zum neuen "Star Wars"-Film wurde auch gleich ein erstes Plakat veröffentlicht, dass Luke, Rey und Kylo Ren zeigt. Quelle: Disney/Lucasfilm Was für ein Auftakt! Am Montag wurde das erste Videomaterial zu "Thor: Ragnarök" veröffentlicht, dem dritten Solo-Abenteuer des hammerschwingenden Donnergottes. Auch wenn sich Thor im Kampf gegen Hulk statt auf besagten Hammer auf zwei Schwerter verlassen muss - armer Mjölnir... Ein furioser Trailer mit Cate Blachett als rachsüchtige Goth-Lady, Tom Hiddleston als einem wie immer undurchschaubaren Loki, einem kunterbunt gekleideten Jeff Goldblum und Led Zepplins "Immigrant Song"!

Action pur bietet der neue Trailer zu Bays Actioner "Transformers: The Last Knight". Dieses Mal erfahren wir, dass die Roboter auch schon König Artus und die Tafelrunde beschützten und ihre Existenz Tausend Jahre geheim gehalten wurde.



Coole Stunts, lässige Sprüche und dabei immer modisch top. Das ist Charlize Theron im neuen Trailer zu "Atomic Blonde". In der Agenten-Action streunt sie Undercover durch das Berlin von 1989, um eine brandgefährliche Liste mit den Namen britischer Doppelagenten aufzuspüren.



Den Schluss macht der jüngst veröffentlichte Trailer zu "Der Nebel", der Serienadaption von Stephen Kings Kurzgeschichte "The Mist". Darin werden kleinere Gruppen von Menschen an verschiedenen Orten festgehalten - von einem seltsamen Nebel, in dem sich etwas Grauenvolles versteckt...