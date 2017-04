Trailerschau: Alle in KW 14 bei uns veröffentlichten Filmclips auf einen Blick

Den Anfang der dieswöchigen Trailerschau macht der neue Trailer zum Horror-Reboot "Die Mumie" mit Tom Cruise und Annabelle Wallis sowie Sofia Boutella in der Rolle des titelgebenden Monsters, das sich die Menschheit untertan zu machen versucht. Dabei setzt Regisseur Alex Kurtzman weniger auf Grusel, sondern vielmehr auf eine ordentliche Portion Action.



Schnelle Autos, Explosionen und muskelbepackte Typen - mit "Fast and Furious 8" geht die Actionreihe um die draufgängerische Streetracer-Familie dieses Jahr bereits in die achte Runde. Diese Woche gab's einen exklusiven Vorgeschmack darauf, was euch ab dem 12. April im Kino erwartet.



Und auch zum Horrorthriller "The Bye Bye Man" gab es diese Woche einen exklusiven Clip, in dem sich "Matrix"-Star Carrie Anne Moss mit einer Gruppe Studenten konfrontiert sieht, die scheinbar unter Halluzinationen leiden und immer von einem mysteriösen Bye Bye Man reden...



Der Promi-Faktor macht's: Pünktlich zum Kinostart am 6. April gab es bei uns noch mal den aktuellsten Trailer zum Animationsabenteuer "Die Schlümpfe: Das verlorene Dorf". Das Besondere: Vorher grüßt Gargamel-Sprecher Christoph Maria Herbst die Besucher unseres Gamesworld-Netzwerks!



Bis zum Heimkinostart des "Star Wars"-Spin-offs "Rogue One" am 4. Mai ist es noch knapp einen Monat hin. Um den Fans die Wartezeit zu versüßen, hat Disney diese Woche zwei Clips zum Sci-Fi-Actioner veröffentlicht: Ein "Behind the Scenes"-Video mit Darth Vader und zusätzlich noch ein "Making of"-Video zum U-Wing-Design.

Ein Mix aus Drama, Biopic und Politthriller: Ab dem 7. April ist Oliver Stones "Snowden" auf Blu-ray und DVD erhältlich. Zum Heimkinostart hat uns der Verleih mit einer exklusiven Szene versorgt, die wir euch nicht vorenthalten wollen.