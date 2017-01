Goldene Himbeere 2017: Die offiziellen Nominierungen

Mit der Goldenen Himbeere werden die schlechtesten Leistungen jedweder Art im Bereich Film "geehrt". Der klare Sieger dieses Jahr: "Zoolander No. 2". Ganze sieben Nominierungen hat die Fashion-Komödie eingesackt, unter anderem als schlechtester Film, schlechteste Fortsetzung oder für dessen Regisseur und gleichzeitigen Hauptdarsteller Ben Stiller. Damit liegt er sogar noch vor "Batman v Superman: Down of Justice", der mit 6 Nominierungen ins Rennen geht.

Für "Independece Day 2: Wiederkehr" erwartete man ebenfalls 7 Beeren. Dieser wurde aber "nur" für 4 nominiert, zusammen mit "Dirty Grandpa" und "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party".

Alle Nominierungen können den unten stehenden Tabellen entnommen werden.

Die "Gewinner" der Auszeichnung werden der Tradition nach am Vorabend der Oscarverleihung, also dem 25. Februar 2017, bekannt gegeben.

Schlechtester Film "Batman v Superman: Dawn of Justice" "Gods of Egypt" "Dirty Grandpa" "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" "Zoolander No. 2" "Independence Day 2: Wiederkehr"

Schlechtester Hauptdarsteller Ben Affleck für „Batman v Superman: Dawn of Justice“ Gerard Butler für „Gods of Egypt“ und "London Has Fallen" Henry Cavill für „Batman vs. Superman: Dawn of Justice“ Robert de Niro für „Dirty Grandpa“ Dinesh D'Souza für „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" Ben Stiller für "Zoolander No. 2"

Schlechteste Hauptdarstellerin Megan Fox für „Teenage Mutant Ninja Turtles 2: Out of the Shadows“ Tyler Perry für „Boo! A Madea Halloween“ Becky Turner für „Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party“ Naomi Watts für „Die Bestimmung - Allegiant“ und "Shut In" Shailene Woodley für „Die Bestimmung - Allegiant“

Schlechtester Nebendarsteller Nicolas Cage für „Snowden“ Johnny Depp für „Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln“ Will Ferrel für "Zoolander No. 2" Jesse Eisenberg für "Batman v Superman: Dawn of Justice" Jared Leto für "Suicide Squad" Owen Wilson für "Zoolander No. 2"

Schlechteste Nebendarstellerin Julianne Hough für "Dirty Grandpa" Kate Hudson für "Mother's Day" Aubrey Plaza für "Dirty Grandpa" Jane Seymour für "Fifty Shades of Black" Sela Ward für "Independence Day 2: Wiederkehr" Kristen Wiig für "Zoolander No. 2"

Schlechtester Regisseur Dinesh D’Souza und Bruce Schooley für "Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party“ Roland Emmerich für "Independence Day 2: Wiederkehr“ Tyler Perry für "Boo! A Madea Halloween“ Alex Proyas für "Gods Of Egypt“ Zack Snyder für "Batman v Superman: Dawn of Justice” Ben Stiller für "Zoolander No. 2”

Schlechtestes Prequel, Remake oder Fortsetzung "Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln" "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" "Fifty Shades of Black" "Independence Day 2: Wiederkehr" "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" "Zoolander No. 2"

Schlechteste Leinwand-Kombo Ben Affleck und sein BFF (Baddest Foe Forever) Henry Cavill in "Batman v Superman: Dawn of Justice" Alle ägyptischen Götter oder Sterbliche in "Gods Of Egypt" Johnny Depp und sein bis zum Erbrechen leuchtendes Kostüm in "Alice im Wunderland 2: Hinter den Spiegeln" Der gesamte Cast von den einstmals respektierten Schauspielern in "Collateral Beauty" Tyler Perry und seine alte, ausgetragene Perücke in "Boo! A Madea Halloween" Ben Stiller und sein BFF (Barely Funny Friend) Owen Wilson in "Zoolander No. 2"