Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 52)

Mit "Assassin's Creed" schafft es zum Ende des Jahres die Verfilmung der gleichnamigen und megaerfolgreichen Spiele-Reihe auf die große Leinwand - prominent besetzt mit Michael Fassbender, Marion Cotillard und Jeremy Irons.

Für Fans des deutschen Films versammelt Regisseur Wolfgang Petersen das Who-Is-Who des heimischen Kinos vor der Kamera: Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Bully und Jan Josef Liefers in der flotten Gauner-Komlödie "Vier gegen die Bank".

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: