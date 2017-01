Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 2)

(Un)überwindbare Mauern, getigerte Streuner und Hollywood-Nostalgie: auch die zweite Woche des neuen Jahres trumpft mit abwechslungreichen und sehenswerten Filmen.

Jason Bourne-Verkörperer Matt Damon zieht diesmal mit Harnisch und Bogen in die Schlacht. Die Verknüpfung von Regisseurlegende Zhang Yimou (rote Laterne, Hero), einem Drehbuch von Tony Gilroy (Die Bourne Identität) und der Grundidee von Edward Zwick (The Last Samurai) fördert ein opulentes Fantasy-Epos mit spektakulären Kampfszenen zutage.

Weniger episch, dafür umso liebenswerter, startet die Bestseller-Verfilmung "Bob der Streuner" in die zweite Jahreswoche. Ein rotgetigerter Straßenkater verändert das Leben eines Ex-Junkies und Straßenmusikanten - nach der wahren Geschichte von James Bowen.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: