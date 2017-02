Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 9)

Endlich endlich ist es soweit!

"Logan - The Wolverine" startet ab Donnerstag in den Kinos und damit der dritte und letzte Soloauftritt von Hugh Jackman als Wolverine:

Im Jahr 2029 gibt es nur noch wenige Mutanten. Der alternde Logan ist müde vom Kämpfen und lebt in einem selbstgewählten Exil irgendwo nahe der Grenze zu Mexiko. Als ihm eines Tages eine geheimnisvolle Frau aufsucht und ihn bittet, sich um ein kleines Mädchen zu kümmern, endet sein ruhiges Einzelgänger-Dasein. Laura, oder auch X-23 hat nämlich die gleichen Fähigkeiten wie der Mutant selbst, noch weniger Manieren und richtig üble Verfolger auf den Fersen. Zusammen mit dem 90-Jährigen Charles Xavier, dessen einst so brillanter und mächtiger Verstand von regelmäßigen Anfällen heimgesucht wird, versucht er das Mädchen zu beschützen und fährt so sein letztes Mal selbst die Krallen aus.

Auch "Silence" vom Oscar-Preisträger Martin Scorsese ("Shutter Island") verspricht einen bildgewaltigen Auftakt zum neuem Monat. Zwei junge Priester (Andrew Garfield, Adam Driver ) aus Portugal suchen im Japan des 17. Jahrhundert ihren Lehrer Missionar Cristóvão Ferreira ( Liam Neeson), der Gerüchten zufolge vom Glauben abgefallen sein soll. Als sie in einem Land ohne Toleranz, erbarmungsloser Christenverfolgung und einer schonungslosen Mitlitärregierung ankommen, fragen sie sich selbst: Wie kann Gott zu all dem schweigen?

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: