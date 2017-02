Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 8)

Ganze 15 Filme starten kommenden Donnerstag in den Deutschen Kinos!

Neben dem tierisch-liebenswerten Drama "Bailey - Ein Freund fürs Leben", in dem ein Hund auf besonderer Mission mehrere Wiedergeburten vollführt, sucht ein junger Mann nach seiner Vergangenheit in "Lion - der lange Weg nach Hause": Durch eine unfreiwillige Fahrt nach Kalkutta die eine Odyssee und eine Adoption von einem australischen Paar nach sich zieht, lebt der junge Saroo eigentlich glücklich mit seiner Freundin in Melbourne. Doch die Frage nach seinen Wurzeln nagt an ihm und er beginnt sich auf die Suche nach seiner richtigen Familie in Indien zu machen.

In "A Cure for Wellness" macht sich ein junger Mann ebenfalls auf die Suche, allerdings nach dem CEO seiner Firma nach Europa. Der soll nämlich auf Kur in einem Wellness-Hotel sein. Aber dieses Spa ist nicht der idyllische Heiltempel ist, als der sie sich nach außen hin darstellt. Weil er zu viele Fragen stellt, diagnostiziert das Personal schließlich auch Lockhart mit der seltsamen Krankheit, die hier alle Patienten festzuhalten scheint und er beginnt allmählich an seinem Verstand zu zweifeln...

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: