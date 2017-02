Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 7)

2017 ist Fortsetzungs-Jahr:

Im Zweiten "John Wick" muss Keanu Reeves als ehemaliger Auftragskiller nicht seinen Hund rächen, sondern einen alten Kollegen helfen. Der wurde damit beauftragt, die Kontrolle über eine mysteriöse, international agierende Organisation von Auftragskillern zu erlangen. Wick reist nach Rom, wo er gegen einige der tödlichsten Killer der Welt antreten muss...

Heroin-Clique Sick Boy (Jonny Lee Miller), Spud (Ewen Bremner), Begbie (Robert Carlyle) und Renton (Ewan McGregor) sind wieder vereint! 20 Jahre nach dem letzten halluzinatorischen Kultfilm "Trainpotting" werden die Vier aus Edinburgh erneut in surreale Drogen-Machenschaften verwickelt.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: