Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 6)

Love is in the Air: Bereits eine Woche vor dem Valentinstag kommt die lang ersehnte Fortsetzung der Bestseller-Verfilmung "Fifty Shades of Gray" in die deutschen Kinos. Sogar einen Tag vor dem amerikanischen Starttermin wird die SM-Beziehung zwischen Milliardär und Studentin weitergeführt. Anastasia Steel ist inzwischen keine Studentin mehr sondern arbeitet als Studentin in Seattle. Nachdem Christian Grey ihr nach ihrer Trennung vorschlägt, sich noch ein einziges Mal zu treffen, beginnt die Beziehung der beiden erneut - bis seine Vergangenheit erneut Einfluss nimmt.

Weiterhin romantisch, wenngleich etwas jugendfreundlicher, startet auch die Sci-Fi-Romanze "Den Sternen so nah" mit Asa Buttefield ("Die Insel der besonderen Kinder"). Der Teenager Gardener lebt als erster auf dem Mars geborener Mensch auf den roten Planeten. Er träumt davon, auf die Erde zurück zu kehren um seine Chatfreundin Tulsa persönlich zu treffen. Obwohl sein Körper auf die Reise und der ungewohnte Atmosphäre auf der Erde Schaden nehmen könnte, macht er sich auf den Weg durchs All zu seiner Angebeteten.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: