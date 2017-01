Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 5)

Neuer Monat, neue Filme!

In der Kino-Adaption des beliebten Kinderbuchs "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen" muss sich der einst lebensfrohe Timm einem großen Problem stellen: Er erlaubte dem undurchsichtigen Baron Lefuet ein Tauschgeschäft - immerwährendes Glück bei Wetten, dafür wolle er das ansteckende Lachen des Jungen. Nun muss Timm seinen Frohsinn irgendwie wieder zurück bekommen.

Gleichzeitig wird amerikanische Geschichte von einer ganz anderen Seite beleuchtet. "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen" erzählt von drei afroamerikanischen Mathematikern der NASA, die nicht nur ihr Können als weibliche Genies unter Beweis stellen, sondern auch noch alle Hürden rassistischen Denkens der frühen 1960 überwinden müssen.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: