Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 4)

Kalenderwoche 4 steht im Zeichen starker Frauen und Männer.

Zum einhundertsten Geburtsjahr von John F. Kennedy erscheint die ergreifende und bildgewaltige Biografie seiner First Lady "Jackie" in der Natalie Portman in der Geschichte der jungen Präsidentenfrau nach dem Tod ihres Ehemannes brilliert.

Auch im Kriegsepos "Hacksaw Ridge" von Mel Gibson ist mentale Stärke gefragt: Aufgrund eines Kindheitstraumas und seiner erzkatholischen Erziehung als Seventh-Day-Adventist weigert der junge Desmond Doss, Waffen in die Hand zu nehmen. Seinen Land dienen möchte er aber trotzdem und zieht als Sanitäter in den Krieg. Nach der wahren Geschichte eines Pazifisten, der auf dem Schlachtfeld zum Helden wurde.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: