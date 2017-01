Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 3)

Neben sehenswerten Dokumentationen zieht uns auch wieder beinharte Action oder große Emotionen in die Kinos.

Vin Diesel ist zurück! Im dritten Teil von "xXx" kehrt der totgeglaubte Xander Cage ins Reich der Lebenden zurück und schmeißt sich in ein in Stunt-reiches Abenteuer um wieder einmal die Welt zu retten. Und was macht Ice Cube, wenn Vin Diesel wieder zum Aushängeschild der "xXx"-Reihe erklärt wurde? Er mischt einfach munter mit.

"Die Hölle - Inferno" trumpft ebenfalls als Actionkrimi auf. Eine wortkarge, dauerangespannte Taxifahrerin muss es mit einem Serienkiller aufnehmen: ein Katz-und-Maus-Spiel in Wien mit ungewöhnlicher Härte und knalligen Schockmomenten.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: