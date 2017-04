Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 17)

Kalenderwoche 17 und die die deutschen Kinostarts am Donnerstag, dem 27. April:

Der weltweit erfolgreichste Kinostart im Marvel-Universum, Grammy Nominierung für den Soundtrack und rundum begeisterte Fans. Der erste Teil der "Guardians of the Galaxy" ging 2014 wie ein Lauffeuer um die Welt. Klar, dass da Teil 2 fieberhaft erwartet wird. Neben dem Wiedersehen mit der allseits beliebten Truppe um Star-Lord Peter Quill (Chris Pratt) werden in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" auch neue Charaktere eingeführt. Wir dürfen unter Anderem Quills Vater Ego (Kurt Russell) und die Alien-Dame Mantis (Pom Klementieff)kennen lernen.

Angelehnt an den Filmklassiker "Einer flog übers Kuckucksnest", erzählt "Happy Burnout" die Geschichte des Punkers Fussel, - gespielt von Wotan Wilke Möhring - der durch eine lange Kette von Ereignissen unfreiwillig in einer Burnout-Therapie landet. Auch wenn er sich zuerst völlig fehl am Platz vorkommt und ihn die Schicksale der anderen Teilnehmer nur wenig bis gar nicht interessieren, kann er bald nicht mehr anders, als sich mit deren Existenzängsten auseinander zu setzen. Der Egozentriker beginnt, nachzudenken.

