Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 16)

Kalenderwoche 16 und die die deutschen Kinostarts am Donnerstag, dem 20. April:

Als Elliot mit seiner Freundin Sasha und seinem Kumpel John in ihr erstes eigenes Haus ziehen, ist das zunächst die coolste Sache überhaupt. Doch schon bald fühlen die drei sich verfolgt und fangen an, zu halluzinieren. Ohne es zu wissen haben sie sich in die Fänge des dämonischen Bye Bye Man begeben. Der einzige Weg, ihm zu entgehen, ist nicht an ihn zu denken ... Mit Carrie Anne Moss und Faye Dunaway.

Conni ist wieder da! Der zweite Teil der Filme nach der beliebten Kinderbuchreihe schickt Conni und ihre Freunde in dne Kampf gegen einen fiesen Bürgermeister. Der möchte nämlich auf der Kanincheninsel ein Hotel bauen. Das geht doch nicht! Als der Hund Frodo einen Dinoknochen entdeckt, schöpfen sie Hoffnung, das Projekt stoppen zu können. Aber dann verschwindet der Knochen plötzlich ...

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an:

