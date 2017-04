Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 15)

Kalenderwoche 15 und die die deutschen Kinostarts am Donnerstag, dem 13. April:

Aller guten Dinge sind... 8? Mit "Fast & Furious 8" kehrt eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten ins Kino zurück. Dieses Mal müssen sich die Helden ausgerechnet ihrem Kumpel Dom (Vin Diesel) entgegen stellen. Der hat nämlich eine neue Freundin: Die Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) hat es geschafft, ihn trotz seiner Liebe zu Letty auf ihre Seite zu ziehen. Doch, um gegen Dom zu gewinnen brauchen Letty (Michelle Rodriguez) , Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) und Co Hilfe. Vielleicht auch von Männern, die sie vorher zu ihren Freinden gezählt haben ...

Amanda Seyfried und Shirley MacLaine als Duo einer Tragikomödie: Die erfolgreiche Geschäftsfrau Harriet Lauler möchte schon einmal für ihr Ableben vorsorgen. Deswegen engagiert sie die junge Journalistin Anne, um im Voraus einen Nachruf auf sie zu schreiben. Es gibt da nur einen Haken: Egal mit wem Anne spricht, Freunde, Nachbarn, Kollegen. Niemand kann Harriet leiden. Sogar ihre eigene Tochter weigert sich seit 10 Jahren, mit ihr zu reden. Für Harriet ist das ein Weckruf. Gemeinsam mit Anne versucht sie, "Zu guter Letzt" doch noch ein guter Mensch zu werden.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an:

Zu den Kinostarts von letzter Woche: