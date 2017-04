Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 14)

Kalenderwoche 14 und die die deutschen Kinostarts am Donnerstag, dem 06. April:

Nach "Matrix" und "Inception" kommt mit "MindGamers" nun neue Sci-Fi-Action rund um das Thema Gedankenkontrolle und Manipulation in die Kinos. Einer Gruppe junger Wissenschaftler gelingt ein unglaublicher Durchbruch:Mithilfe neuer Technologien können nun die Gehirne mehrerer Menschen miteinander verknüpft werden. Ihr edles Ziel -die intelektuelle Gleichheit aller Menschen- rückt jedoch schnell in den Hintergrund, als sie eine schreckliche Entdeckung machen: Dunkle Mächte strecken die Hände nach ihren Forschungsergebnissen aus, um sie absolute Gedankenkontrolle zu bewirken.

In "Die Schlümpfe- Das verlorene Dorf" erzählt "Shrek 2"- Regisseurin Kelly Asbury die Geschichte einer großen Suche: Als Schlumpfine eine Karte in die Hände fällt, die den Weg zu einem weiteren Dorf voller Schlümpfe weisen soll, beschließt sie, sich sofort auf den Weg zu machen. Vollständig animiert hüpft die Schlumpfdame mit Hefti, Clumsy und Schlaubi durch den verbotenen Wald -jeder Menge Gefahren und Abenteuern entgegen. Werden sie es schaffen, das verlorene Dorf zu finden, bevor es dem ewigen Widersacher Gargamel gelingt?

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: