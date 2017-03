Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 13)

Kalenderwoche 13 und die die deutschen Kinostarts am Donnerstag, dem 30. März:

Endlich dürfen sich Fans des gleichnamigen Mangaklassikers von Masamune Shirow den Major in einer "realen Welt" ansehen. Die Realverfilmung des japanischen Orginalwerks "Ghost in the Shell" wartet mit einer knallharten Cyber-Killermaschine im hautengen Suit und aufregendener Optik auf. Als Mitglied einer Eliteeinheit, die gegen die gefährlichsten Kriminellen und Terroristen eingesetzt wird, versucht der Major mehr über ihre Herkunft herausfinden. Gleichzeitig führt ihre neueste Mission sie in den Kampf gegen Kuze, der die Cyber-Technologien des Konzerns Hanka Robotics vernichten will.

"Die versunkene Stadt Z" erzählt hingegen die wahre Geschichte des aufstrebenden Soldaten und Entdeckers Percy Fawett, der 1925 zu einer Amazonas-Karthografie aufbricht, unbekannte Krankheiten, feindlich gesonnene Indios, sowie die Überreste einer versunkenen Zivilisation entdeckt und letztendlich selbst als verschollen erklärt wird.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: