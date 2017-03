Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 10)

Der Oscar-Preisträger für den besten Film endlich auch im deutschen Kino: "Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins.

In Form einer eindringlichen Charakterstudie erzählt dieser die Geschichte vom neunjährigen Chiron, der aus einem Armenviertel in Miami ein Zuhause bei einem Drogenboss und seiner Freundin findet, als Teenager mit einem Schulfreund Kevin seine Homosexualität entdeckt und daraufhin von seinem Mitschülern drangsaliert wird. Schließlich, mit Ende 20, hat Chiron die Opferrolle abgelegt. Er nennt sich Black und arbeitet als Drogendealer und versteckt seine wahren Gefühle hinter einer stählernden Wand. Bis ihm eines Tages Kevin überraschend anruft und etwas in ihm auslöst.

Auch für die Wiedergeburt des Monster-Klassikers gibt es endlich den Startschuss: "Kong: Skull Island" siedelt auf der sagenumwobenen Heimatinsel des Riesenaffen an. Ein Wissenschaftlerteam aus Soldaten, Forschern und einer Kriegsfotografin wagt sich auf eine unerforschte Pazifikinsel und dringt nichts ahnend in das Revier des dort ansässigen Königs ein: King Kong. Als dieser die Überlebenden des Teams auf der ganzen Insel zerstreut, müssen die sich noch ganz anderen urzeitlichen Gefahren gegenüberstellen. Nur der einst über der Insel abgeschossenen Einsiedler Marlow, der die Ökologie von Skull Island genauestens kennt, kann den Gestrandeten helfen.

