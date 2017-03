Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 11)

Endlich kommt die lang ersehnte Live-Action-Neuverfilmung des Disney-Märchenklassikers "Die Schöne und das Biest" in die deutschen Kinos:

Die Zeichentrickfilmadaption bescherte seinem Studio 1991 nicht nur einen Riesenhit, sondern auch Oscars für Musik und Song von Komponist Alan Menken. Eben dieser schrieb auch für Emma Watsons Version neue Songs. Insbesondere die Teams von Ausstattung, Kostüm und Effekte durften sich austoben in der von Oscar-Preisträger Bill Condon in Szene gesetzten Romanze.

Auch mit seiner Bestseller-Verfilmung "Der Hunderjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" hatte Regisseur Felix Herngren solchen Erfolg, dass nun der zweite Teil des beliebten Oldie-Klamauks startet. Der wartet nicht nur mit den altbekannten Schauspieler auf, sondern setzt auch auf den trockenen, teils deftigen Oldie-Humor und der knorrigen Hauptfiguren.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: