Im Kino: Die Filmstarts der Woche im Überblick (KW 1)

Das neue Kinojahr 2017 beginnt mit einem Blockbuster mit geballter Starpower: Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence und Senkrechtstarter Chris Pratt reisen im Sci-Fi-Drama "Passengers" zu einem fremden Planeten, befinden sich allerdings aufgrund des weiten Weges bis zur Ankunft in einem künstlichen Tiefschlaf. Durch eine Fehlfunktion wachen beide allerdings 90 Jahre zu früh auf.

Gleichzeitig startet die französische Komödie "Plötzlich Papa" in den deutschen Kinos, in der sich "Ziemlich beste Freunde"-Star Omar Sy als Single plötzlich um seine ihm unbekannte Tochter kümmern muss. Die beiden werden unzertrennlich, bis die Mutter Jahre später ihr Kind zurückfordert.

Folgende Filme laufen in dieser Woche in Deutschland an: